Пірати погрожують підірвати "Фаїну", якщо не отримають викупу

Представник піратів, які утримують корабель "Фаїна", Сугуле Алі (Sugule Ali) заявив, що судно може бути підірване протягом трьох днів, якщо викуп не буде виплачений, повідомляє Аssociated Press.

За його словами, сьогодні пірати провели збори і ухвалиливисадити судно в повітря разом з собою і екіпажем, якщо вони не одержать викуп за нього.

"Ми вирішили підірвати судно та його вантаж разом з нами, якщо власники судна не виплатять викуп", - заявив Алі агентству через супутниковий телефон з борту "Фаїни".