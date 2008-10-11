Лідери християнських церков України звернулися до політиків

Керівники низки християнських церков України закликають політиків до співпраці на благо держави.

Про це йдеться у їхньому зверненні до українського народу, переданому УНІАН.

“Цим спільним зверненням ми хочемо показати приклад того, що, не зважаючи на об`єктивні відмінності між нами, ми можемо працювати разом. Віримо, що і політики та державні діячі, залишаючись прихильниками різних поглядів, зможуть знайти форми співпраці на благо України”, – йдеться у зверненні, під яким підписалися, зокрема, Патріарх Київський і всієї Руси-України, предстоятель Української православної церкви Київського патріархату ФІЛАРЕТ (ДЕНИСЕНКО), Верховний архієпископ, глава Української греко-католицької церкви Любомир (ГУЗАР), заступник голови конференції єпископів Римсько-католицької церкви в Україні Маркіян ТРОФИМ’ЯК, голова Всеукраїнського союзу об`єднань євангельських християн-баптистів В’ячеслав НЕСТЕРУК.

“Зневіра і розчарування не повинні зупиняти нашого суспільного поступу, бо тільки на нас, громадянах України, лежить відповідальність за те, що буде з нашим спільним домом завтра”, – зазначають керівники християнських церков України.