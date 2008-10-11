Ціни на український рис почали скорочуватися
05:05, 11 жовтня 2008Суспільство
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Повідомляють учасники ринку
Упродовж двох останніх тижнів на ринок почав надходити український рис нового урожаю, що, у свою чергу, спричинило зниження цін на рисову продукцію.
Про це повідомляє «АПК-Інформ» з посиланням на дані українських учасників ринку.
В даний час діапазон відпускних цін на рис становить 7000-7400 грн./т на умовах франко-склад продавця. Учасники ринку не виключають можливості подальшого зниження ціни, зважаючи на сезонне збільшення кількості пропозицій рису.
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