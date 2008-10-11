Ціни на український рис почали скорочуватися

Упродовж двох останніх тижнів на ринок почав надходити український рис нового урожаю, що, у свою чергу, спричинило зниження цін на рисову продукцію.

Про це повідомляє «АПК-Інформ» з посиланням на дані українських учасників ринку.

В даний час діапазон відпускних цін на рис становить 7000-7400 грн./т на умовах франко-склад продавця. Учасники ринку не виключають можливості подальшого зниження ціни, зважаючи на сезонне збільшення кількості пропозицій рису.