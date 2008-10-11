Роздрібні ціни на бензин і ДП за тиждень зросли на 1,1%

Із 3 по 10 жовтня середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти збільшилися на 0,8-1,3% (в середньому на 1,1%). Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії Ukrainian Petroleum Consultants (UPECO, м. Київ).

Так, за даними моніторингу компанії UPECO, з 3 по 10 жовтня середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти змінилися таким чином:

Бензин А-76 - збільшилися на 1,3% - з 5,42 грн./літр до 5,49 грн./літр

Бензин А-92 - збільшилися на 1,2% - з 5,72 грн./літр до 5,79 грн./літр

Бензин А-95 - збільшилися на 1,2% - з 5,93 грн./літр до 6,00 грн./літр

Дизельне пальне - збільшилися на 0,8% - з 6,45 грн./літр до 6,50 грн./літр.

Довідка УНІАН. Місткість ринку нафтопродуктів України становить 3 млрд. дол. у роздрібних цінах на рік. За рік Україна споживає близько 16 млн. тонн нафтопродуктів, із них по 5 млн. тонн бензину і дизпального і 6 млн. тонн мазуту.