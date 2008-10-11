В одній із шахт Донецької області помер гірник

У Донецькій області на шахті «Україна» (ДП «Селідоввугілля», м.Українськ) помер підземний гірник.

Як повідомили УНІАН у Донецькому Центральному штабі державної воєнізованої рятувальної служби, лікарі реанімаційно-протишокової групи, які прибулі на місце нещасного випадку, констатували, що гірник, 1952 р.н., помер на робочому місці в результаті серцевої недостатності.

Наразі з`ясовується, чому гірник, який мав проблеми зі здоров’ям, і зокрема, з серцем, виконував підземні роботи.