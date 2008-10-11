Голова МВФ: світова фінансова система на межі системного краху

Дедалі сильніше занепокоєння щодо фінансової спроможності ряду найбільших фінансових інституцій США і Європи штовхає світову фінансову систему на межу системного краху. З такою заявою виступив керуючий директор Міжнародного валютного фонду (МВФ) Домінік Стросс-Кан у Вашингтоні. "Світова фінансова криза роздмухується побоюваннями щодо банків, які обтяжені боргами", - зазначив глава МВФ і додав, що "досі багаті країни не змогли відновити до них довіру", передає Бі-бі-сі.

Заява голови МВФ була зроблена після закінчення переговорів 11 жовтня 2008 р. між президентом США Джорджем Бушем і міністрами країн "Великої сімки". "Ми зробимо все необхідне для того, щоб подолати кризу, і в результаті всіх труднощів світова економіка стане тільки сильнішою", - зазначив Дж.Буш після переговорів.

Повідомлялося, що міністри фінансів країн "великої сімки" розробили "жорсткий план дій", виконуючи який можна буде подолати світову фінансову кризу. Згідно з планом, необхідно прийняти заходи, щоб запобігти розоренню основних фінансових систем; забезпечити можливість залучати капітал як з приватних, так і з державних джерел для відновлення кредитних операцій; гарантувати широкий доступ банків і інших фінансових інституцій до ліквідності і фінансування; забезпечити надійність національних програм страхування внесків; за необхідності вживати заходи для відновлення діяльності вторинних ринків іпотечних та інших цінних паперів.

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