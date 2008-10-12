Цими вихідними у Тернополі фестиваль “Файне місто Нівроку”

Цими вихідними у Тернополі відбудеться фестиваль “Файне місто Нівроку”.

Як повідомив кореспонденту УНІАН один з організаторів фестивалю Микола ГОЛУБЄВ, цього року, крім звичних концертів, гості зможуть побачити та взяти участь у багатьох цікавих заходах.

“Оргкомітет фестивалю вирішив не обмежуватись лише молодіжною аудиторією та мистецькою складовою. Цьогоріч задум фестивалю полягає в побудові досконалого міста “Нівроку”, де його мешканці – глядачі та учасники – активно відпочивають, займаються творчістю, спортом, мистецтвом. Згідно з нашим задумом, “Файне Місто Нівроку” буде мати свої вулиці, крамниці, кінотеатри, армію”, – зауважив М.ГОЛУБЄВ.

Армійську складову, пояснив він, реалізуватимуть учасники клубу історичної реконструкції “Грифон”, які демонструватимуть лицарські поєдинки. “Також тернополяни вперше зможуть побачити живі лицарські шахи та вогняні видовища за участю лицарів”, – повідомив М.ГОЛУБЄВ.

Кіно, за його словами, демонструватиметься щоночі на газоні біля наметового містечка гостей фестивалю. Усі бажаючі зможуть з 23.00 до 5.00 переглядати короткометражні фільми режисерів України, Чехії, Мексики, Грузії.

Для дітей в рамках фестивалю передбачені перегони на роликах та конкурс малюнку на асфальті. Також відбудуться змагання з нетрадиційних видів спорту: “соксу” (викопування маленького м’ячика зі шкарпетки, наповненої піском або зерном), “фінгерборду” (трюки на мініатюрних моделях скейтів за допомогою пальців), стрітболу.

Серед глядачів також проведуть змагання з шашок, шахів, боулінгу, більярду та настільного тенісу. Усі ці змагання проводитимуться в розважальному комплексі “Подоляни”, біля якого впродовж двох днів і відбуватиметься фестиваль.

Також гості “Нівроку” зможуть побачити байкерів та змагання з автослалому.

“Звісно, не обійдеться без концертів. Щодня на сцені виступатимуть по 8-10 гуртів”, – зауважив М.ГОЛУБЄВ.

Хед-лайнерами концертів стануть гурти “Моторролла” та “OТ Vinta”, які виступлять у неділю, 12 жовтня.