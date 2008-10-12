Комунальну аптеку перебудували на будинок сімейного типу

У селі Світлогорське Кобеляцького району Полтавської області урочисто відкрили одинадцятий в області будинок сімейного типу.

Про це УНІАН повідомив голова Полтавської облдержадміністрації Валерій АСАДЧЕВ.

За його словами, саме така форма виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки, має прийти на зміну інтернатним закладам.

«Подружжя Михайло і Лідія КОСТЕНКИ (глава родини - священнослужитель) вирішили взяти на виховання 7 дітей. А обласна й місцева влада допомогли знайти і облаштувати приміщення для будинку сімейного типу. У селищі було приміщення комунальної аптеки, яке частково не використовувалося. Тому ми звернулися в обласну раду з проханням передати нам його на баланс. Завдяки зусиллям облдержадміністрації й розумінню депутатів, нам передали цей будинок. Ми його зробили, що називається на довірі. Взяли кредитні ресурси, домовилися з приватними підприємцями й капітально відремонтували споруду, щоб встигнути до початку холодів і нового опалювального сезону", – повідомив голова Кобеляцької районної ради Олег РЕШЕТИЛО.

У свою чергу, В.АСАДЧЕВ заявив, що створення цього будинку - це конкретний результат програми „Зігрій любов`ю дитину”, започаткував яку Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

«Зараз у нас вже створено 11 таких будинків, у яких виховується понад 200 дітей», - повідомив В.АСАДЧЕВ.

Наступного року обласна державна адміністрація ставить завдання створити хоча б по одній такій сім`ї в кожному районі області.