Погода в Україні: сухо і досить тепло

Завтра в Україні опади не очікуються. Вітер переважно західний, 3-8 м/с.

Температура вночі 7-12°, вдень 13-18°, у південній частині та на Закарпатті місцями 20-22°; в Карпатах вночі 0-5° тепла, вдень 10-15° тепла, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

14-15 жовтня - без опадів, лише вночі 15 жовтня у північній частині місцями невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°; вдень 15-20°, у південній частині до 23°, у східній, а 15 жовтня і у північній частині 13-18°; в Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень 9-14°.

16-17 жовтня - без опадів. Температура вночі 5-11° тепла, у східних областях та на півночі Лівобережжя 3-8°, вдень 13-19°, на Закарпатті, у південній, а 16 жовтня і у центральній частині 15-21°.

У Києві у понеділок опади не очікуються, вночі та вранці місцями по області туман (у Києві слабкий туман). Вітер переважно західний, 3-8 м/с. Температура у Києві вночі 10-12°, вдень 15-17°; по області вночі 7-12°, вдень 13-18°.

14-15 жовтня - мінлива хмарність. Без опадів, лише вночі 15 жовтня у північній частині місцями невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°; вдень 14 жовтня 15-20°, 15 жовтня 13-18°.

16-17 жовтня - юез опадів. Температура вночі 6-11° тепла, вдень 13-19°.