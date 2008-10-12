Сьогодні в Івано-Франківську вшанували ветеранів УПА з нагоди 66-річчя утворення Української Повстанської армії.

Як передає кореспондент УНІАН, делегації ветеранів УПА із районів і міст Прикарпаття пройшли строєм центральними вулицями обласного центру до Вічевого майдану, де взяли участь в урочистому віче. На нього зібрались представники політичних партій із символікою НСНУ, ВО «Свобода», КУН, пластуни з державними прапорами.

Голова обласної ради Ігор ОЛІЙНИК закликав усіх на позачергових виборах об’єднатися довкола Президента України Віктора ЮЩЕНКА і висловив жаль, що ветерани не визнанні на державному рівні.

Голова Всеукраїнського братства ОУН-УПА Михайло ЗЕЛЕНЧУК у своєму виступі наголосив, що «наші хлопці гинули у криївках не за якусь партію, а за Україну». «Нині ми маємо Україну, - сказав М.ЗЕЛЕНЧУК. – Але УПА донині не визнала найвища влада. Ми маємо розуміти, що це ще не та Україна, за яку боролись УПА».

Він також закликав усіх об’єднатися на дострокових парламентських виборах довкола Президента В.ЮЩЕНКА, щоб «не втратити Українську державу».

Учасники віча пройшли до Меморіального скверу, де біля Пам’ятного Хреста священики відслужили поминальну панахиду за загиблими вояками УПА.

Після цього в обласному театрі імені Івана Франка відбулися урочистості та святкова академія «Слава героям УПА!». Керівники області вручили керівникам районних організацій УПА Почесні грамоти голів облдержадміністрації та обласної ради, а також по 100 гривень. Потім для ветеранів УПА влаштували святковий обід.