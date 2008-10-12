Після «чорного тижня» на біржах неспокійно

Біржові маклери світу після вихідних із тривогою повертаються на торговельні майданчики. Плани урядів індустріальних країн щодо підтримки фінансового сектору поки недостатньо конкретні, аби заспокоїти учасників ринку. А ситуація дуже складна: минулий тиждень був одним із найтяжчих в історії сучасного фінансового світу. На Уолл Стріт торги завершилися на найнижчому рівні з червня 2003 року. Хоча у п’ятницю падіння індексу Dow Jones вдалося дещо загальмувати. Попри деяке заспокоєння, підсумки тижня по всьому світі невтішні: Dow Jones втратив 18 відсотків, німецький індекс DAX – більше 20, а японський Nikkei навіть 24 відсотки.

Німецька хвиля