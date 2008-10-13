У Тернополі презентували комікси про вбивство Степана Бандери

У Тернопільському прес-клубі реформ презентували видання історії в малюнках, присвячене вбивству Степана Бандери – “Комікси”. Видання репрезентував його упорядник, голова Всеукраїнської молодіжної організації Спілка Української Молоді в Україні Святослав Липовецький, повідомляє ЗІК.

Після резонансних коміксів про УПА Спілка видала нову серію - “Вбивства з наказу КГБ”, у якій на основі реальної історії розповідається про підготовку та здійснення вбивств Провідника ОУН Степана Бандери та Лева Ребета”, - розповів Святослав Липовецький.

Уперше ці комікси були опубліковані у 1978 році в журналі “Крилаті”, який видає Світова Управа СУМ. Автор текстів - редактор “Крилатих” Омелян Коваль (Бельгія). Майстерне виконання зображень належить бельгійському художнику, який підписувався “Нептун”.

Видавці розраховують, що “Комікси” привернуть увагу громадськості до постаті Провідника ОУН Степана Бандери, ювілеї якого вшановуватимуться у 2009 році – 100 років з дня народження (1 січня 1909) та 50 років з дня смерті (15 жовтня 1959).

”Вбивства з наказу КГБ” було видано двома накладами, тираж кожного - 2000 примірників.