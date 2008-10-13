Країни Єврогрупи нададуть гарантії з фінансування банків

Глави 15 країн, що входять до єврогрупи, мають намір у разі потреби надати гарантії по забезпеченню банківської ліквідності і рекапіталізації банків.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на міністра фінансів Бельгії Дідьє РЕЙНДЕРСА, який виступив із заявою за підсумками екстреного засідання, що відбулося учора в Парижі.

Згідно прийнятого документу, держави зможуть здійснювати обмін ненадійних активів на державні облігації. Планується, що дані заходи діятимуть до кінця 2009 року.

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня в Парижі почав роботу саміт лідерів країн-членів зони євро. Його головна мета – провести загальні кроки для реагування на поточну фінансову кризу, що охопила світ.

До зони євро з 1 січня 2008 року належать 15 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Кіпр і Мальта.