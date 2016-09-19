Корупція в освіті залишається, для боротьби з нею важлива свідомість студентів - Луценко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ сьогодні в Києві.

"Років 20 тому радянська освітня система була дуже високої якості. Вона не відповідала західним стандартам, але її випускники мали фундаментальні знання. Після початку ринкових відносин, величезного майнового розшарування і викликів, породжених цим, наша освітня система перетворилася на фабрику продажу дипломів", - сказав генпрокурор.

Водночас, на його думку, Україна зробила величезний крок уперед, коли ввела обов'язкову для всіх незалежну систему оцінювання.

"Всі випускники шкіл в один день по всій країні здають однакові для всіх тести, і саме на підставі цих тестів можуть вступити в той чи інший ВУЗ", - зазначив Луценко.

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На думку генпрокурора, ця система дає можливість розумним дітям без "столичних зв'язків" вступити до найкращих вишів, і система "класно працює в кожному регіоні".

"Але вона не вирішує поки що питання подальших процесів у навчальному закладі. Коли здаються певні екзамени і не завжди все чесно. Там також існує корупція", - сказав він.

За словами Луценка, йдеться про систему оцінювання знань вже під час навчання в університетах.

"Не можна сподіватися, що поліція або прокуратура зловить викладачів, які беруть гроші за екзамени. Ми, звичайно, це робимо, але це 2% від необхідного результату", - зазначив він.

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Луценко вважає, що університетам необхідно дати незалежність, самоврядність, студентське самоуправління, а також певний час на усвідомлення того, що "знання - це єдине багатство молодої людини".

На його думку, таке усвідомлення вже відбулося, й українські студенти не хочуть купувати оцінки, адже розуміють, що потім це означатиме безробіття.

"Жорстка конкуренція на престижному ринку праці призводить до мінімізації корупції тих, хто думає про своє майбутнє", - додав Луценко і висловив думку, що ставку тут треба робити не так на дії правоохоронців, як на просвітницьку діяльність в цьому питанні.