Джона Леннона оголосили женоненависником

Автор біографії Джона Леннона Філіп Норман у своїй книзі "John Lennon: The Life" ("Джон Леннон: Життя") пише про те, що Леннон був дуже ревнивим і жорстоким і не давав спокою своїм коханим жінкам. Автор книги стверджує, що музикант був схильний до нападів необгрунтованої агресії і люті, повідомляє сайт Fox News. Біографія має надійти в продаж 28 жовтня.

У "John Lennon: The Life" розповідається про те, що Леннон грубо поводивсявся з Йоко Оно, з двома своїми синами Джуліаном і Шоном а такж "фізично і словесно їх принижував". Зі своєю першою дружиною Синтією Леннон спілкувався байдуже, і коли вона дізналася про його роман з Оно, він навіть нічого їй не пояснив.

Автор біографії музиканта стверджує, що коли Леннон і Оно почали зустрічатися, він примусив її скласти список усіх чоловіків, з якими у неї були стосунки. Норман пише, що музикант ні на крок не відпускав від себе Йоко Оно, ревнуючи її до своїх колег по групі, проте сам часто захоплювався іншими жінками. Він також примушував її ходити на всі репетиції The Beatles, що послужило однією з причин його конфлікту з учасниками групи.

Крім інформації про інтимне життя музиканта, в біографію включені інтерв`ю з Полом Маккартні, Йоко Оно, сином Леннона Шоном, а також описи епізодів юнацтва і розвитку відносин музиканта з іншими членами четвірки з Ліверпуля.

Йоко Оно, яка допомагала Норману працювати над книгою, заявила, що незадоволена тим, як автор описав життя Леннона. Шон Леннон назвав книгу "нікчемною".

Лента.ру