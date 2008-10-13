Нобелівську премію з економіки отримає американець Кругман

Нобелівську премію з економіки присуджено професору Полу КРУГМАНУ з Прістонського університету (США).

Про це пише Gazeta.ruіз посиланням на Reuters.

Як повідомив Нобелівський комітет, вченого удостоєно премії за аналіз моделей торгової та економічної діяльності й дослідження в галузі міжнародної торгівлі та географії.

П.КРУГМАН, який сформулював теорію, що допомагає пояснити такі швидкі темпи глобальної урбанізації, одержить 10 млн. шведських крон (1,4 млн. доларів).