Нобелівську премію з економіки отримає американець Кругман
15:31, 13 жовтня 2008Суспільство
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Професор працює у Прістоні
Нобелівську премію з економіки присуджено професору Полу КРУГМАНУ з Прістонського університету (США).
Про це пише Gazeta.ruіз посиланням на Reuters.
Як повідомив Нобелівський комітет, вченого удостоєно премії за аналіз моделей торгової та економічної діяльності й дослідження в галузі міжнародної торгівлі та географії.
П.КРУГМАН, який сформулював теорію, що допомагає пояснити такі швидкі темпи глобальної урбанізації, одержить 10 млн. шведських крон (1,4 млн. доларів).
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