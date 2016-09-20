ЗМІ дізналися про зв'язки вбитого під Москвою ватажка "Оплоту" Жиліна із сином Януковича

Про це розповіло джерело з оточення загиблого, передає Lenta.ru.

За словами співрозмовника, Жилін отримував від цих операцій певний особистий дохід. Крім того, джерело зазначило, що ватажок "Оплоту" планував відкрити по всій Росії мережу клубів з боїв без правил.

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Співрозмовник видання також додав, що в 2014 році Жилін виступав сполучною ланкою між лідерами терористів на Донбасі і сином українського президента-втікача Віктора Януковича Олександра.

"Через загиблого йшла значна частина фінансових потоків. Вони перервалися після того, як ватажком "ДНР" восени того року став Олександр Захарченко. Жилін залишився не при справах і змушений був переїхати до Росії", — розповів знайомий ватажка "Оплоту".

19 вересня російські ЗМІ повідомили, що в Підмосков'ї кілер розстріляв двох людей, одним з яких виявився лідер харківської терористичної організації "Оплот" і противник Євромайдану Євген Жилін. Вбивство сталося в ресторані "Ветерок" на території елітного селища Горки-2 в Одинцовському районі Московської області.

Під час допитів свідків було встановлено, що ретельно загримований кілер чекав потерпілих за сусіднім столом близько 20 хвилин. Після того, як чоловіки прийшли в ресторан і зробили замовлення, кілер підійшов і зробив у них серію пострілів. Жилін був убитий, а його знайомий отримав поранення і був госпіталізований.

Жиліна вбили під час зустрічі, яка була призначена з метою вирішення «питань бізнесу», повідомили в Слідчому комітеті Росії.