Чи був українцем загиблий у Москві українець?

Посольство України в Російській Федерації направило офіційний запит до Головного управління внутрішніх справ Москви з проханням надати інформацію, чи дійсно загиблий під час бійки в столиці Росії був громадянином України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України.

Зокрема, як йдеться у повідомленні МЗС, Посольство України в РФ частково підтвердило оприлюднену в ЗМІ інформацію про інцидент за участю громадян України в ніч на 13 жовтня поблизу Всеросійського виставкового центру м. Москва.

Посольство спростувало факт широкомасштабної бійки за участю українських заробітчан і повідомило про виявлене на території ВВЦ тіло невідомого чоловіка з ознаками насильницької смерті. Причина смерті та громадянство загиблого у даний час встановлюються.

У зв’язку з цим дипустановою направлено офіційний запит до ГУВС м.Москви з проханням надати необхідну інформацію.

Справа перебуває на контролі в Посольстві України в РФ та в Департаменті консульської служби.

Як повідомлялося, раніше російські ЗМІ оприлюднили інформацію, що близько 20 приїжджих робітників побилися після півночі на території ВВЦ на північному сході Москви, внаслідок чого одна людина загинула на місці, ще декілька одержали різні травми.

В Управлінні внутрішніх справ по Північно-східному округу Москви УНІАН повідомили, що в результаті бійки загинув один українець, а іншого затримала міліція

«Була сутичка між двома нетверезими людьми з України», - зазначили в УВС.

Повідомляється, що співробітники міліції знайшли тіло одного з учасників події, і зараз проводяться судово-медичні заходи щодо з`ясування причин смерті. Другого учасника бійки затримано до з`ясування обставин.

Крім того, у московській міліції спростували інформацію про масову бійку, в результаті якої затримано 9 українців. «Масової бійки не було», - підкреслили в УВС.