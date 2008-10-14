Фондові торги в Японії відкрилися вибуховим зростанням котирувань. Японський індекс "блакитних фішок" Nikkei-225 менш ніж через 40 хвилин після відкриття торгів на Токійській фондовій біржі виріс на 11%.

Європейський ринок акцій також напередодні закрився в "плюсі" на 9%, а услід за цим фондовий ринок США відіграв левову частку втрат, яких зазнав минулого тижня.

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 11,08%, індекс високотехнологічних компаній NASDAQ піднявся майже на 12 відсотків 11,81%. На 11,58% виріс індекс цін акцій 500 найбільших за ринковою капіталізацією компаній Standard and Poor.

Інвестори з оптимізмом сприйняли спроби урядів світових держав підтримати банківський сектор, - відзначає Эхо Москвы.