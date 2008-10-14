Прес-служба УТ-1 звільнилась у повному складі

Заяви на звільнення написали усі співробітники прес-служби Національної телекомпанії України, повідомила колишня прес-секретар каналу Олена Доценко.

З слів пані Доценко, працювати в НТКУ відмовилися також старша редактор прес-служби Оксана Сидоренко та редактор Юлія Водоп’ян. «Наша телекомпанія завжди вирізнялася тим, що не розуміла для чого їй потрібна прес-служба. І справа навіть не в керівнику: Василь Ілащук (виконувач обов’язків президента Національної телекомпанії України) – хороша людина. Але ми працювали на вихідні й свята, на наші плечі лягло висвітлення «Євробачення» з Ані Лорак, «Дитячого Євробачення» і багатьох заходів національного масштабу, але обіцяних премій ми так і не дочекалися, – пояснює мотиви звільнення Доценко. – Крім того керівники каналу вважали за можливе давати коментарі, не радячись із нами, а в разі чого винною залишалася прес-служба».

Водночас пані Доценко стверджує, що рішення піти з каналу її спонукало й нещодавнє звільнення з Першого національного керівника pr-служби Лариси Попової. «У Попової було кілька конфліктів із керівництвом. А оскільки всі ми вважали себе її командою, то логічно було піти. У нас є профільна освіта, знання іноземних мов – все те, що потрібно сучасній людині для гідного працевлаштування», – додає Олена Доценко.

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