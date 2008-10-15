П'яний росіянин намагався викрасти літак, що летів з Туреччини

П`яний росіянин спробував викрасти літак Airbus-320 незабаром після вильоту його з Анталії до Санкт-Петербурга. Цю інформацію підтвердив представник посольства Туреччини в Росії.

При прольоті лайнера над Чорним морем один з пасажирів заявив, що він опоясаний вибуховим пристроєм і спробував пройти до кабіни пілота. При спробі викрадача наблизитися до кабіни один з пасажирів знешкодив його. Під час інциденту ніхто не постраждав.

На даний момент літак приземлився в аеропорту Пулково, повідомляє представник прес-служби північно-західної транспортної прокуратури РФ.

"Літак приземлився, пасажири ще не вийшли, - сказала представник прес-служби. - В аеропорту розгортається оперативний штаб, що передбачено в подібних випадках

Як повідомив представник прес-служби Північно-західного УВС на транспорті, в даний час силами співробітників транспортної міліції виставлено оточення.

"Змін в роботі аеропорту немає", - сказав співробітник управління.

Він додав, що правоохоронні органи розбиратимуться, що конкретно відбулося, тому що повної інформації про інцидент в даний час немає.

"Дело"