У Києві проходить Міжнародний фестиваль фотографії «KievFotoCom»

У столиці за підтримки Київської міської державної адміністрації проходить щорічний Міжнародний фестиваль фотографії «KievFotoCom».

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, програма фестивалю включає презентацію фотографічних проектів відомих фотографів з різних країн та проведення безкоштовних майстер-класів для широкої аудиторії. Також на фестивалі будуть представлені окремі індивідуальні проекти, що реалізовуватимуться впродовж року. Для ІІІ фестивалю «KievFotoCom» організатори обрали тему «На межі».

Як повідомив заступник голови КМДА Віталій ЖУРАВСЬКИЙ, головна подія фестивалю проходить в Києві з 9 жовтня по 9 листопада – впродовж кількох тижнів на різних виставках відбуваються презентації проектів відомих митців з США, Голландії, Чилі, Литви, Польщі, Росії та України. Крім того, планується видання каталогу, в якому документуються всі проекти, що будуть демонструватися в рамках фестивалю «KievFotoCom» впродовж 2008 року.

На переконання В.ЖУРАВСЬКОГО, «фестиваль «KievFotoCom» – чудова можливість утвердження Києва як столиці мистецтва. Це дасть можливість столиці України заповнити свою нішу в сфері сучасного візуального мистецтва. Підтримуючи цей проект ми даємо киянам та гостям столиці ближче познайомитися із тенденціями світової фотографії».

Фестиваль «KievFotoCom» було ініційовано в 2006 році. У 2006 та 2007 роках у фестивалі взяли участь фотографи з 8 країн світу.

«KievFotoCom» проводиться за підтримки культурних центрів та посольств держав, представники яких беруть участь у проекті.

Учасниками цьогорічного Фестивалю стали такі відомі на батьківщині та за її межами фотографи, як Рафал МІЛАХ (Польща), Діана БЛОК (Нідерланди), Лорі ГРІНКЕР (США), Ігор МУХІН (Росія), Вітас ЛУЦКУС (Литва), Віктор МАРУЩЕНКО (Україна), Вікторія ІВЛЄВА (Росія), Томас МУНИТА (Чилі) та Бет ЕДВАРДС (США).