Приватизація великих компаній відбудеться 2010 року

Приватизація великих українських компаній, найімовірніше, відбудеться після президентських виборів, у 2010 році.

Таку думку висловив агентству УНІАН керівник аналітичного відділу інвестиційної групи «Сократ» Костянтин СТЕПАНОВ.

Крім того, додав він, можливо, що фінансові ринки до 2010 року пройдуть хвилю кризи і почнуть відновлюватися, адже ціна компаній, що приватизуються, зросте відносно поточної, і надходження до бюджету від продажу збільшаться. А в 2009 році, вважає К.СТЕПАНОВ, надходження від приватизації можуть, найімовірніше, скласти тільки 600-800 млн. грн., оскільки в цей період політичні конфлікти триватимуть.

За словами аналітика, багатомільярдні надходження від приватизації до державного бюджету можуть бути тільки від продажу найбільших компаній, таких як «Укртелеком», Одеський припортовий завод, а також енергогенераторів. Він зазначив, що підприємства, що знаходяться в списку на приватизацію, потребують термінових фінансових вливань для оновлення власних коштів і для трансформації бізнесу в поточних ринкових умовах.

Як зазначив К.СТЕПАНОВ, «поточні результати щодо надходжень у скарбницю від проведеної приватизації просто мізерні відносно того, що закладалося в бюджет на 2008 рік, і становлять лише 4% (375,7 млн. грн.) від запланованих доходів». Основною причиною, на його думку, є конфлікт, який триває навколо керівництва Фонду державного майна і між урядом і Президентом за контроль над приватизацією.

Як вважає аналітик, політична нестабільність у цілому і конфронтація між гілками влади, зокрема, триває вже довгий час, що не могло не позначитися на приватизаційних питаннях. За його словами, «основна мета уряду - це поповнення бюджету за рахунок надходжень від приватизації, незважаючи навіть на поточну вартість активів, які продаються». У той же час Президент накладає своє вето на рішення з приватизації стратегічно важливих об`єктів на невизначений термін. Поки не буде політичної стабільності в країні, початок приватизації чекати не доводиться, додав експерт.

На думку К.СТЕПАНОВА, «всі ці події відлякують іноземних інвесторів, які проявляють цікавість до підприємств, що приватизуються, в Україні, і посилюють позиції українських фінансово-промислових груп, зацікавлених у придбанні державних активів за низькою ціною». Крім того, зазначив аналітик, у багатьох зацікавлених в приватизації зарубіжних учасників відсутні кошти для купівлі українських активів унаслідок значного скорочення можливостей по залученню фінансування.