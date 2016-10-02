Поліція в аеропорту "Бориспіль" затримала стрілка з проспекту Перемоги

Як повідомили у Відділі комунікації поліції Києва, підозрюваного у стрілянині було затримано того ж дня в аеропорту «Бориспіль».

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Чоловік – раніше судимий 24-річний житель Житомирщини – намагався через Стамбул втекти до Анталії.

«Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вину у скоєнні злочину він визнав. За вчинене правопорушення йому загрожує до 15-ти років ув’язнення», - йдеться у повідомленні.

У поліції додали, що зараз вирішується питання щодо обрання зловмиснику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня у Києві внаслідок стрілянини на пр. Перемоги отримав вогнепальне поранення та був госпіталізований 40-річний киянин.

Зі слів очевидців правоохоронці з’ясували, що у потерпілого виник конфлікт із невідомим чоловіком, який у результаті здійснив кілька пострілів із невстановленої зброї і втік. Потерпілого доставили у лікарню.