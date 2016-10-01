У центрі Києва сталася стрілянина, є поранений (фото)

Як повідомили УНІАН у Відділі комунікації поліції Києва, повідомлення про стрілянину на пр. Перемоги до Шевченківського управління поліції надійшло о 13.40. На місце події відразу виїхала слідчо-оперативна група.

Зі слів очевидців правоохоронці з’ясували, що у потерпілого виник конфлікт із невідомим чоловіком, який у результаті здійснив кілька пострілів із невстановленої зброї і втік.

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Потерпілого, а це – киянин, 1976 р.н., доставили у лікарню, йому надають необхідну медичну допомогу.

Поліція проводить огляд місця події, вилучені стріляні гільзи, опитують очевидців і свідків інциденту. Зусилля правоохоронців спрямовані на затримання зловмисника.

Раніше в Солом'янському районі Києва невідомий застрелив 29-річного чоловіка в під’їзді багатоповерхівки.