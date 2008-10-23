Вибух у центрі Львова

Сьогодні у центрі Львова стався вибух в одній із квартир у будинку по вулиці Сахарова.

Як повідомив кореспонденту УНІАН речник прес-центру ГУ МНС України у Львівській області Віталій ТУРОВЦЕВ, сигнал про вибух надійшов до підрозділу МНС о 6.30. Рятувальники, які прибули на місце події, евакуювали з помешкання на останнньому поверсі п’ятиповерхового будинку 36-річного власника квартири. Його у важкому стані, з опіками 50% тіла (тулуба, дихальних шляхів, обличчя), госпіталізовано до реанімаційного відділення 8-ї клінічної лікарні міста Львова.

«З мешканців будинку більше ніхто не постраждав. Вибуховою хвилею вибито вхідні двері з коробкою в квартиру, значно пошкоджено стіни помешкання», - повідомив В.ТУРОВЦЕВ.

За попередньою версією, у квартирі стався вибух газу.

Це вже третій з початку року вибух газу на Львівщині. 7 лютого стався вибух газу в квартирі триповерхового житлового будинку на вулиці Костюшка у Львові. 23 вересня пролунав вибух на 7-му поверсі житлового будинку на вулиці Самбірській у Дрогобичі.