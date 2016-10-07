Фейгін: потраплю до Сущенка в понеділок вранці, сьогодні побачу його у ФСБ на звинуваченні

Про це адвокат повідомив у своєму твіттері.

«В результаті жеребкування адвокатів перед цією чортової в'язницею, я потраплю до Сущенка в понеділок вранці. Сьогодні побачу його в ФСБ на звинуваченні», – написав Фейгін.

В результате жеребьёвки адвокатов перед этой чёртовой тюрьмой, я попаду к Сущенко в понедельник утром. Сегодня увижу его в ФСБ на обвинении. — Mark Feygin (@mark_feygin) 7 октября 2016 г.

Як повідомляв УНІАН, у Росії сьогодні буде висунуто звинувачення кореспонденту «Укрінформ» Роману Сущенку, усі суди у його справі пройдуть у закритому режимі.

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Нагадаємо, співробітники ФСБ РФ 30 вересня затримали українського журналіста у Москві, оголосивши його співробітником української розвідки, який «цілеспрямовано збирав відомості, що становлять державну таємницю, про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації». Проти Сущенка порушено кримінальну справу за статтею «шпигунство».

У Міноборони України заявили, що Сущенко не має ніякого відношення до відомства. Адвокат Марк Фейгін 3 жовтня повідомив, що захист оскаржив рішення суду про арешт Сущенка. Захисник відвідав журналіста і повідомив, що Сущенко свою провину не визнає і має намір «воювати».