ДТП через туман: зіткнулися вантажівка і 9 легкових автомобілів

На Дніпропетровщині внаслідок двох аварій, що стались через туман, одна особа загинула, ще 16 травмовані

Київ. 24 жовтня. УНІАН. У Дніпропетровській області на 36-му кілометрі автошляху поблизу села Партизанське сталося одразу два ДТП.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, внаслідок туману зіткнулися вантажівка «Мерседес» і 9 легкових автомобілів, а за 300 метрів від них – «КамАЗ» з чотирма машинами.

У результаті першого зіткнення загинув 35-річний водій одного з легкових автомобілів, ще 12 осіб отримали травми різного ступеня важкості. Друга аварія призвела до травмування ще 4 людей.

Постраждалих рятувальники МНС за допомогою спецобладнання вилучили з понівечених автомобілів.