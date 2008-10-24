ДТП через туман: зіткнулися вантажівка і 9 легкових автомобілів
16:26, 24 жовтня 2008Суспільство
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Через 300м - КамАЗ з чотирма машинами
На Дніпропетровщині внаслідок двох аварій, що стались через туман, одна особа загинула, ще 16 травмовані
Київ. 24 жовтня. УНІАН. У Дніпропетровській області на 36-му кілометрі автошляху поблизу села Партизанське сталося одразу два ДТП.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, внаслідок туману зіткнулися вантажівка «Мерседес» і 9 легкових автомобілів, а за 300 метрів від них – «КамАЗ» з чотирма машинами.
У результаті першого зіткнення загинув 35-річний водій одного з легкових автомобілів, ще 12 осіб отримали травми різного ступеня важкості. Друга аварія призвела до травмування ще 4 людей.
Постраждалих рятувальники МНС за допомогою спецобладнання вилучили з понівечених автомобілів.
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