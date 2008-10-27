На Вінниччині 11-річна та 15-річна дівчата скоїли самогубство

У Вінницькій області 22 та 23 жовтня сталось два випадки суїциду, внаслідок чого померли 11-річна та 15-річна дівчини.

Про це УНІАН сьогодні повідомили у прес-службі ГУМНС України у Вінницькій області.

Згідно з повідомленням, перший випадок трапився 22 жовтня в місті Вінниці, коли 11-річна дівчинка скоїла суїцид, наївшись пігулок. Бригада швидкої медичної допомоги, яка прибула на місце трагедії близько дванадцятої години ночі констатувала смерть постраждалої.

23 жовтня близько 8.30 години в селі Терешки Барського району 15-річна скоїла суїцид через повішання. Тіло дівчини було виявлено місцевими жителями.