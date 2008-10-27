Від Черновецького вимагають звіту щодо тепла в квартирах

Мер та його підлеглі мають найближчим часом прозвітувати про стан підключення київських квартир до опалення. Про це заявив депутат Київради Дмитро Андрієвський, який надіслав офіційне звернення на ім`я київського міського голови.

«Черновецький обіцяв дати всім киянам теплоще першого жовтня, - сказав Дмитро Андрієвський. – На телебаченні, у пресі, на радіо він заявляв, що опалення в Києві буде дано раніше за звичні терміни, раніше за всі інші українські міста. Але своєї обіцянки мер не дотримався. Сьогодні на порозі вже листопад, а більшість столичних квартир – досі без опалення. Саме тому ми вимагаємо від влади надати звіт: чому вона не в стані виконати своїх обіцянок».

На переконання Дмитра Андрієвського, ситуація із підключенням квартир киян до опалення є яскравим прикладом загального безладу, який царює у Києві на ринку житлово-комунальних послуг. «За два з половиною роки свого правління Черновецький не зробив жодного руху для реформування цієї галузі, що свідчить про його неефективність як керівника», - додав Дмитро Андрієвський.

Нагадаємо, раніше мер Черновецький обіцяв дати тепло у київські квартири з першого жовтня. Трохи пізніше перший заступник київського міського голови Анатолій Голубченко гарантував включення опалення у всіх житлових будинках столиці до 25 жовтня.