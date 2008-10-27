Від Черновецького вимагають звіту щодо тепла в квартирах
Андрієвський звернувся офіційно
Мер та його підлеглі мають найближчим часом прозвітувати про стан підключення київських квартир до опалення. Про це заявив депутат Київради Дмитро Андрієвський, який надіслав офіційне звернення на ім`я київського міського голови.
«Черновецький обіцяв дати всім киянам теплоще першого жовтня, - сказав Дмитро Андрієвський. – На телебаченні, у пресі, на радіо він заявляв, що опалення в Києві буде дано раніше за звичні терміни, раніше за всі інші українські міста. Але своєї обіцянки мер не дотримався. Сьогодні на порозі вже листопад, а більшість столичних квартир – досі без опалення. Саме тому ми вимагаємо від влади надати звіт: чому вона не в стані виконати своїх обіцянок».
На переконання Дмитра Андрієвського, ситуація із підключенням квартир киян до опалення є яскравим прикладом загального безладу, який царює у Києві на ринку житлово-комунальних послуг. «За два з половиною роки свого правління Черновецький не зробив жодного руху для реформування цієї галузі, що свідчить про його неефективність як керівника», - додав Дмитро Андрієвський.
Нагадаємо, раніше мер Черновецький обіцяв дати тепло у київські квартири з першого жовтня. Трохи пізніше перший заступник київського міського голови Анатолій Голубченко гарантував включення опалення у всіх житлових будинках столиці до 25 жовтня.