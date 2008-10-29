Погода на 30 жовтня - 3 листопада

Завтра в Україні збережеться суха і помірно тепла погода.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 30 жовтня в країні буде мінлива хмарність. Без опадів, лише у західних областях місцями невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний, південно-східний, 7-12 м/с, у західних областях в окремих районах пориви 15-20 м/с, в Карпатах до 24 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, на Закарпатті та узбережжі морів 11-13°; вдень 13-18°, на Одещині та в Криму до 21°; в Карпатах вночі 2-7° тепла, вдень 7-12°.

31-1 листопада мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише 31 жовтня вночі та вранці у західних областях часом дощі, вдень у північних областях невеликий дощ. Вночі та вранці місцями тумани. Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, у південній частині, а 31 жовтня і в західних, більшості північних та центральних областей 7-12°; вдень 12-17°, в Криму та на Одещині місцями 20-22°; в Карпатах вночі 31 жовтня 4-9° тепла, 1 листопада 0-5° тепла, вдень 8-13°.

2-3 листопада в Україні без опадів, лише у західних та місцями у північних областях невеликі дощі. Температура вночі 5-11° тепла, вдень 11-17°; в Криму та на Закарпатті вночі 8-13°, вдень 15-20°.

У Києві завтра мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 14-16°.

По області завтра мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 13-18°.

31-1 листопада на Київщині мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень 31 жовтня невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 31 жовтня 7-12°, 1 листопада 4-9°; вдень 12-17°.

2-3 листопада у столичному регіоні місцями невеликий дощ. Температура вночі 6-11°, вдень 11-16°.