Держслужба охорони хоче бачити ситуацію з висоти супутника

Державна служба охорони при Міністерстві внутрішніх справ України розраховує до кінця наступного року обладнати автомобілі системами супутникового моніторингу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Києві повідомив журналістам керівник ДСО Віталій ГРИЦАК.

За його словами, принаймні, керівництво Держслужби сподівається, що до кінця 2009 року автомобілі груп затримання та інкасації будуть обладнані супутниковими системами моніторингу і дистанційного управління «Дрозд», які вже надійшли на озброєння підрозділу.

«Все залежить від фінансування. Думаю, до кінця наступного року ми обладнаємо групи затримання та інкасації цими системами», - сказав В.ГРИЦАК.

Він нагадав, що подібні системи дозволяють спостерігати і керувати мобільними об’єктами, відслідковуючи їх пересування, зворотний зв’язок (з оператором) тощо.

За словами В.ГРИЦАКА, протягом 9 місяців цього року підрозділи Держслужби охорони запобігли скоєнню майже 72 тис. злочинів, у тому числі 925 спробам крадіжки з приватних квартир і будинків.