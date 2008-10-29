Держслужба охорони хоче бачити ситуацію з висоти супутника
Систему "Дрозд" треба поставити на машини
Державна служба охорони при Міністерстві внутрішніх справ України розраховує до кінця наступного року обладнати автомобілі системами супутникового моніторингу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Києві повідомив журналістам керівник ДСО Віталій ГРИЦАК.
За його словами, принаймні, керівництво Держслужби сподівається, що до кінця 2009 року автомобілі груп затримання та інкасації будуть обладнані супутниковими системами моніторингу і дистанційного управління «Дрозд», які вже надійшли на озброєння підрозділу.
«Все залежить від фінансування. Думаю, до кінця наступного року ми обладнаємо групи затримання та інкасації цими системами», - сказав В.ГРИЦАК.
Він нагадав, що подібні системи дозволяють спостерігати і керувати мобільними об’єктами, відслідковуючи їх пересування, зворотний зв’язок (з оператором) тощо.
За словами В.ГРИЦАКА, протягом 9 місяців цього року підрозділи Держслужби охорони запобігли скоєнню майже 72 тис. злочинів, у тому числі 925 спробам крадіжки з приватних квартир і будинків.