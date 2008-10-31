Одеса просить відкрити Військово-морський ліцей

Міністерство оборони України вивчає питання про створення в Одесі ліцею Військово-морських сил Збройних Сил України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ на прес-конференції в Одесі, де він перебував з робочою поїздкою.

«Керівництво Одеської області виступило з ініціативою про створення на території області такого ліцею. Це питання буде докладно вивчено у Міноборони», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

Міністр додав, що наступного року подібний ліцей буде створено також у Севастополі.

При цьому Ю.ЄХАНУРОВ висловив думку, що севастопольський військово-морський ліцей зможе готувати юнаків для служби саме на морській компоненті українського флоту, а одеський – для підрозділів берегової охорони та морської піхоти.