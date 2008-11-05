Нафтогаз хвалиться рекордним транзитом газу до Європи

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА заявляє, що Україна планує 2009 року збільшити транзит газу в Європу до 120 млрд. куб. м.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам у рамках міжнародної науково-технічної конференції «Нафтогазовий комплекс України як складник енергетичної безпеки Європи».

За його словами, 2008 року Україна прокачає рекордний обсяг газу до Європи за всю історію існування її газотранспортної системи.

Як повідомляв УНІАН, ДК “Укртрансгаз” НАК "Нафтогаз України", за оперативними даними, у січні-жовтні ц.р. збільшила транзит природного газу в країни Європи на 13%, або на 11,1 млрд. куб. м, порівняно з аналогічним періодом 2007 року - до 99,1 млрд. куб. м, що є найвищим показником за всю історію існування газотранспортної системи України.

Збільшення обсягів транзиту зумовлено зростанням експортних поставок ВАТ “Газпром” в країни Європи для забезпечення дедалі вищого споживання російського природного газу європейськими країнами.

Рекордні обсяги транзиту вкотре підтвердили, що ДК “Укртрансгаз” підтримує газотранспортну систему України в належному технічному стані, є надійним партнером ВАТ “Газпром” з транспортування природного газу в країни Європи, а український маршрут транспортування газу має суттєві резерви для їх нарощування.

Нагадаємо, 2007 року Україна транспортувала в країни Європи 112,1 млрд. куб. м. природного газу, що на 1,7 млрд. куб. м, або на 1,5% менше, ніж 2006 року. Основною причиною зниження обсягів транзиту газу 2007 року стала переорієнтація ВАТ “Газпром” постачання газу на південь Російської Федерації через введений в експлуатацію газопровід “Октябрьськая-Сохрановка” в обхід території України.

Довідка УНІАН. ДК “Укртрансгаз” є оператором газотранспортної системи України. Станом на 1 січня 2008 року газотранспортна система ДК “Укртрансгаз” складається з 71 компресорної станції загальною потужністю 5405,1 МВт. Довжина магістральних газопроводів і газопроводів-відведень становить 37 тис. км. Пропускна спроможність ГТС України становить: на вході – 288, на виході – 178,5 млрд. куб. м., у т.ч. у країни Європи – 142,5 млрд. куб. м.