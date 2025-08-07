Цікава рослина занесена до Червоної книги України.

У Національному природному парку "Тузлівські лимани" (Одеська область) зацвіла червонокнижна квітка – мачок жовтий.

Про це повідомив доктор біологічних наук, співробітник парку Іван Русєв. За його словами, у нацпарку декілька днів як почала квітнути дуже рідкісна трав'яниста рослина з родини макових, яка занесена до Червоної книги України.

"Це мачок жовтий (Glaucium flavum), який росте в літоральній смузі по берегах Чорного моря і вздовж лиманів. Ця рідкісна рослина дуже красива і на фоні неба в Українському Причорномор’ї створює справжню гамму кольорів нашої України", - наголошує науковець.

Довідка УНІАН. Мачок жовтий (Glaucium flavum) - одно-, дво- або багаторічна рослина родини макових. Вид занесений до Червоної книги України у статусі "Вразливий".

Ця квітка світлолюбна, зростає у приморських пісках, на галечниках, вапнякових скелях і кам'янисто-щебенистих схилах. Квітне у травні-серпні. Запилюється комахами. Достигання плодів відбувається у липні-вересні. Насіння поширюється вітром і мурахами (мірмекохорія).

Інші новини екології

На Одещині помітили рідкісну європейську болотяну черепаху, предки якої з’явилися 200 млн років. Цікаву рептилію екологічні інспектори побачили на околиці селища Ширяєве. Її предки з’явилися в мезозойську еру, коли динозаври тільки набирали популярності. В Одеській області рептилія виживає у водах Кодими, Тилігулу, Куяльників, Чичиклії, ставках і заплавних болотах. Черепаха всеїдна, перевагу надає комахам, молюскам, ракоподібним, жабам. Рептилії знищують комарів та хвору рибу.

