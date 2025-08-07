Однією з особливостей майбутньої новинки стане копія Dynamic Island в області фронтальної камери.

Ресурс XiaomiTime опублікував реальні фотографії флагманського Xiaomi 16. За офіційною інформацією, його випуск відбудеться у вересні 2025 року.

Новинку зняли у ввімкненому стані: смартфон працює під управлінням HyperOS 3 з дизайном Liquid Glass як у новітній iOS 26, а у верхній частині екрана видно варіацію Xiaomi на тему "айфонівського" Dynamic Island.

Крім того, на фото можна помітити застосунок Xiaomi Community з підписом англійською. Це може означати, що телефон буде запущено по всьому світу, а не тільки на окремих ринках.

Відео дня

Що стосується апаратного забезпечення, Xiaomi 16 стане першим флагманом на Snapdragon 8 Elite нового покоління, отримає акумулятор ємністю 6500-6800 мАг, а також в черговий раз поліпшену камеру. При цьому він має зберегти екран OLED на 6,3 дюйма. За нинішніми мірками – компакт.

Відомо, що разом зі стандартною версією буде представлено і версію Xiaomi 16 Pro Max з масивною батареєю 7500 мАг і додатковим екраном на задній панелі. Анонс очікується у вересні – після презентації Snapdragon 8 Elite 2.

Разом з Xiaomi 16 компанія представить операційну систему HyperOS 3 на базі Android 16. "З коробки" нову систему якраз отримають свіжі флагмани. Також на старті розгортання нова ОС з'явиться як мінімум на семи вже випущених моделях виробника.

Вас також можуть зацікавити новини: