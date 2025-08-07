Ресурс XiaomiTime опублікував реальні фотографії флагманського Xiaomi 16. За офіційною інформацією, його випуск відбудеться у вересні 2025 року.
Новинку зняли у ввімкненому стані: смартфон працює під управлінням HyperOS 3 з дизайном Liquid Glass як у новітній iOS 26, а у верхній частині екрана видно варіацію Xiaomi на тему "айфонівського" Dynamic Island.
Крім того, на фото можна помітити застосунок Xiaomi Community з підписом англійською. Це може означати, що телефон буде запущено по всьому світу, а не тільки на окремих ринках.
Що стосується апаратного забезпечення, Xiaomi 16 стане першим флагманом на Snapdragon 8 Elite нового покоління, отримає акумулятор ємністю 6500-6800 мАг, а також в черговий раз поліпшену камеру. При цьому він має зберегти екран OLED на 6,3 дюйма. За нинішніми мірками – компакт.
Відомо, що разом зі стандартною версією буде представлено і версію Xiaomi 16 Pro Max з масивною батареєю 7500 мАг і додатковим екраном на задній панелі. Анонс очікується у вересні – після презентації Snapdragon 8 Elite 2.
Разом з Xiaomi 16 компанія представить операційну систему HyperOS 3 на базі Android 16. "З коробки" нову систему якраз отримають свіжі флагмани. Також на старті розгортання нова ОС з'явиться як мінімум на семи вже випущених моделях виробника.