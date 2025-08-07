У випадку втрати особистої речі в потягу слід заповнити форму на сайті УЗ.

Пасажири "Укрзалізниці" регулярно забувають особисті речі в потягах. Від початку 2025 року компанія отримала 11 445 заявок із проханням знайти загублені речі.

Як повідомила прес-служба УЗ, минулого року цих запитів було на 40% менше.

"Окрім навушників, ключів, документів, гаманців і сумок пасажири та пасажирки губили різні цікавинки — шолом для кота, кущі лохини, укулеле, деревʼяний меч і навіть портмоне з фото Степана Бандери. Після прибуття потягу на виході не поспішайте та обов'язково перевіряйте свої речі — чи на місці ваші кущі та розсада, коти, вудочки та шоломи", - радять в УЗ.

Відео дня

У випадку втрати речей слід заповнити відповідну форму на сайті "Укрзалізниці". При цьому потрібно уважно заповнювати дані, адже після оформлення заявки неможливо внести зміни. Як запевняють в УЗ, введені дані оброблятимуться конфіденційно і виключно для опрацювання вашого запиту.

"Вкажіть якомога більше деталей. Це суттєво допоможе прискорити пошук! Ми оброблюємо заявки та зв'язуємося з пасажирами зазвичай впродовж доби в порядку черги", - зазначили у прес-службі.

"Укрзалізниця" - інші новини

Раніше УНІАН вже писав про загублені пасажирами речі в потягах. Зокрема, у 2023 році серед цікавих знахідок були номерні знаки для автомобіля, церковна шапка, дитячий горщик, кінна амуніція, капи для зубів, апарат для вирощування насіння тощо.

"Укрзалізниця" увійшла у найпіковіший серпневий сезон залізничних перевезень. В УЗ повідомили, що кількість пасажирів дитячих груп у поїздах УЗ минулого тижня була еквівалентна майже всьому населенню Жмеринки (33,3 тисячі осіб). За багатьма напрямками наразі реєструється понад 4-5 запитів на 1 доступне місце.

Вас також можуть зацікавити новини: