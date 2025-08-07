Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 41,84 грн, а євро – 48,54 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 7 серпня, знизився на 10 копійок і складає 41,75 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав на 25 копійок і складає 48,75 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,15 гривні, а євро - за курсом 47,75 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у четвер подешевшав на 18 копійок – до 41,84 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 7 серпня, залишився на рівні попереднього показника – 48,54 гривні.

Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив 7 серпня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,61 гривні за долар, таким чином, українська валюта зміцнилася на 7 копійок.

За даними на сайті Нацбанку, по відношенню до євро гривня, в свою чергу, послабила позиції. Офіційний курс європейської валюти на середу установлено на рівні 48,29 гривні за один євро, тобто гривня втратила 20 копійок.

Директор департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Анна Золотько розповіла, що липень 2025 року для валютного ринку України пройшов під знаком стабільності з помірним коливанням валют. В серпні різких стрибків курсу валюти також не передбачається.

За її словами, середній курс долара в липні склав 41,79 грн/дол, що свідчить про помірну динаміку без значних відхилень, характерних для більш мінливих періодів.

