Світові ціни на нафту повернулися до зростання.

Президент США Дональд Трамп не виключив запровадження 25% мит на китайські товари через закупівлю російської нафти, повідомляє Reuters.

"Це може статися", - сказав американський лідер журналістам.

Він також не виключив оголошення нових санкцій задля тиску на Росію, щоб вона припинила російсько-українську війну. Жодних інших подробиць він не повідомив.

"Це може статися... Я поки що не можу вам сказати… Ми зробили це з Індією. Ми зробимо це, ймовірно, з кількома іншими. Одним з них може бути Китай", - додав президент США.

На тлі нових митних погроз Трампа, ціни на нафту 7 серпня повернулися до зростання, після падіння до двомісячного мінімуму за підсумками сесії 6 серпня.

Станом на 9:37 за київським часом, вартість нафти марки Brent зросли на 36 центів, до 67,25 долара за барель. Американська нафта марки WTI подорожчала на 35 центів, до 64,7 долара за барель.

Мита Трампа проти Індії - головні новини

Це вже не перше попередження Китаю з боку США про можливі мита за купівлю російської нафти. 30 липня про можливе митне покарання Піднебесної за купівлю російської нафти заявив міністр фінансів США Скот Бессент.

Попередження Індії з боку Штатів про можливі мита врешті-решт втілилися в конкретні дії. Президент США Дональд Трамп 6 серпня підписав указ про запровадження додаткових мит на товари з Індії у розмірі 25%. У заяві Білого Дому зазначається, що мита запроваджені через купівлю Індією російської нафти.

МЗС Індії назвав нові мита Трампа несправедливими та необґрунтованими та пообіцяв вжити заходів для захисту національних інтересів, не уточнивши, про що саме йдеться.

