Попри оптимізм щодо майбутнього саміту з Путіним, експерти попереджають: Кремль може використати переговори для затягування війни.

Президент США Дональд Трамп заявив про "значний прогрес" у спробах зупинити війну в Україні, анонсувавши ймовірну зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним у найближчі тижні. За словами Трампа, саміт може стати переломним моментом для досягнення миру — навіть тристороннього, за участі президента України Володимира Зеленського.

Втім, CNN пише, що Путін може знову "грати" з американським президентом, використовуючи дипломатичні маневри як тактику затягування. Давній скепсис у Вашингтоні щодо намірів Кремля лише посилився після останніх атак Росії на українські міста, які стали одними з найінтенсивніших за весь час війни.

"Ми іноді недооцінюємо, наскільки Кремль зацікавлений у продовженні цієї війни", — зазначає аналітик Девід Сальво з Фонду Маршалла.

Відео дня

"Режим Путіна тримається на цій війні економічно, політично та ідеологічно".

Повернення посланця Трампа Стіва Віткоффа з Москви після переговорів із Путіним викликало нову хвилю оптимізму. Проте конкретних результатів — нуль. І хоча Трамп натякає на "дуже високу ймовірність" припинення війни, історія показує, що Росія часто не дотримується обіцянок щодо перемир’я.

Заяви Трампа про припинення війни за 24 години після вступу на посаду залишились нереалізованими. Тепер він використовує жорсткіші методи тиску — від санкцій проти Росії до високих тарифів щодо Індії, яка купує російську нафту. Це може бути спробою змусити Путіна до поступок.

У середу президент Зеленський визнав: "Росія зараз, здається, більше схиляється до припинення вогню — тиск працює". Та водночас закликав не піддаватися ілюзіям і уважно вивчати кожну пропозицію.

"Головне — переконатися, що вони нікого не обдурять у деталях — ні нас, ні США", — сказав він.

Чи не готує Путін пастку для Трампа

Загроза полягає в тому, що Путін може використати саміт лише як спектакль. Експерти нагадують про приклад Північної Кореї, коли гучні зустрічі Трампа з Кім Чен Ином не дали реальних результатів.

"Путін бачить це як можливість повернутися на світову арену... Я думаю, він знає, що навмисно чи ненавмисно трохи перестарався з Трампом, і в нього будуть деякі ідеї щодо того, як повернути ситуацію в його бік", — вважає колишній радник з нацбезпеки Джон Болтон.

Росія може запропонувати тимчасову "поступку" — наприклад, припинення авіаударів — але при цьому продовжити наступ на сході України, щоб зміцнити свої позиції.

Існує також ризик, що Путін намагатиметься переконати Трампа погодитися на угоду, яка закріпить окупацію українських територій і зупинить прагнення Києва до НАТО. Важливо, що в середу Трамп і Зеленський провели телефонну розмову з європейськими лідерами, що свідчить про спробу зберегти трансатлантичну єдність.

Іншим потенційним підходом для Росії було б спонукати Трампа відвернути увагу від України — можливо, обіцянкою переговорів щодо угоди про контроль над ядерними озброєннями, яка б посилила його вплив, або якоюсь значною економічною співпрацею, яка б пробудила схильність Трампа до транзакцій.

CNN пише, що Україну також мають почути, і вона буде обережно ставитися до повернення Трампа до проросійського мирного плану, який би відповідав вимогам Москви щодо збереження всієї захопленої нею території в Україні, а також остаточного виключення членства Києва в НАТО. Москва давно намагається зіграти на скептицизмі Трампа щодо війни, заохочуючи розкол між США та європейськими союзниками Києва.

Війна в Україні - Трамп вірить у прогрес

Як повідомляв УНІАН, вчора спецпосланець президента США Віткофф літав на переговори у Москву. Після цього NYT повідомила, що Трамп планує провести особисту зустріч із Путіним уже наступного тижня, а потім ініціювати тристоронні переговори за участю президента України Володимира Зеленського.

Сам Трамп заявив про "дуже хороший шанс", що відбудеться зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та очільником Кремля Путіним.

Водночас, коли його спитали про те, чи впевнений він, що Путін не водить його за ніс знову, американський лідер відповів так: "Поки що не можу відповісти на це питання, я скажу вам через кілька тижнів, можливо, навіть раніше".

Вас також можуть зацікавити новини: