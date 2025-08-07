Крім того, у Волгоградській області виникли пожежі після ударів по залізничній інфраструктурі.

Влада Краснодарського краю підтвердила удар по Афипському нафтопереробному заводу (НПЗ), але стверджує, що пожежу вже ліквідовано.

"Через падіння уламків БПЛА на НПЗ загорілася технологічна установка спільної переробки газу і газового конденсату", - зазначено в повідомленні оперативного штабу.

Там додали, що пожежа охопила 250 кв. м, її вдалося повністю ліквідувати, заявила місцева влада.

Телеграм-канал Astra повідомив, що після атаки українських безпілотників сталася пожежа у військовій частині в Слов'янську-на-Кубані, проте офіційно цю інформацію не підтверджують.

Крім того, у Волгоградській області виникли пожежі після ударів по залізничній інфраструктурі. "На залізничній станції "Суровикино" виникла пожежа в адміністративній будівлі, яку оперативно усувають пожежні служби", - повідомив губернатор регіону Андрій Бочаров.

За його словами, на території залізничної станції "Імені Максима Горького" у Волгограді впали уламки дрона, там працюють сапери.

Удари по РФ

3 серпня в Сочі виникла пожежа на нафтобазі "Роснефть-Кубаньнефтепродукт" унаслідок атаки українського безпілотника. Зокрема загорівся паливний резервуар об'ємом 2000 куб м, повідомляли російські екстрені служби.

