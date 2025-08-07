Влада Краснодарського краю підтвердила удар по Афипському нафтопереробному заводу (НПЗ), але стверджує, що пожежу вже ліквідовано.
"Через падіння уламків БПЛА на НПЗ загорілася технологічна установка спільної переробки газу і газового конденсату", - зазначено в повідомленні оперативного штабу.
Там додали, що пожежа охопила 250 кв. м, її вдалося повністю ліквідувати, заявила місцева влада.
Телеграм-канал Astra повідомив, що після атаки українських безпілотників сталася пожежа у військовій частині в Слов'янську-на-Кубані, проте офіційно цю інформацію не підтверджують.
Крім того, у Волгоградській області виникли пожежі після ударів по залізничній інфраструктурі. "На залізничній станції "Суровикино" виникла пожежа в адміністративній будівлі, яку оперативно усувають пожежні служби", - повідомив губернатор регіону Андрій Бочаров.
За його словами, на території залізничної станції "Імені Максима Горького" у Волгограді впали уламки дрона, там працюють сапери.
Удари по РФ
3 серпня в Сочі виникла пожежа на нафтобазі "Роснефть-Кубаньнефтепродукт" унаслідок атаки українського безпілотника. Зокрема загорівся паливний резервуар об'ємом 2000 куб м, повідомляли російські екстрені служби.