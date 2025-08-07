Іноземних гостей також закликають повідомляти владі південнокорейської столиці про зловживання з боку таксистів.

Муніципальна влада Сеула, столиці Південної Кореї, 6 серпня 2025 року оголосила про початок 100-денної спеціальної кампанії з боротьби з несправедливим ставленням водіїв таксі до іноземних туристів.

Як повідомляє The Korea Herald, ініціатива спрямована на боротьбу з незаконною діяльністю таксі, як-от завищення цін, вимагання чайових, відмова підвозити пасажирів на короткі відстані та інші незручності, з якими стикаються багато іноземних туристів, зупиняючи таксі в Сеулі.

Зокрема, рішучих заходів буде вжито в аеропортах, а також у районах туристичних визначних пам'яток Сеула, таких як торговий район Мендон.

При цьому повідомляється, що в центрі південнокорейської столиці муніципальні службовці каратимуть:

таксистів, які відмовляються брати іноземних туристів на короткі поїздки;

таксистів, які чекають, коли іноземні клієнти запропонують оплату, вищу за стандартний тариф;

таксистів, які завищують ціни для туристів у нічний час.

Водночас влада Сеула запропонувала туристам повідомляти про проблеми, пов'язані з таксі, за допомогою анкет, які можна отримати в аеропортах Інчхон і Кімпхо. Картка матиме QR-код, який можна використовувати для реєстрації порушень.

Видання нагадує, що базова вартість стандартної поїздки на таксі в Сеулі на відстань до 1,6 км становить 4800 вон (близько 3,46 доларів чи 144 гривні). За кожен наступний 131 метр поїздки стягується додаткова плата в розмірі 100 вон (близько 0,7 долара чи 3 гривні). Базова вартість проїздки в нічний час варіюється від 5800 (близько 4,20 доларів чи 174 гривні) до 6700 вон (близько 4,85 доларів чи 201 гривня) залежно від часу поїздки.

Як таксисти наживаються на туристах

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, у яких містах світу таксі коштує найдорожче – очолила антирейтинг французька столиця Париж.

Також експерти розповіли, як таксисти найчастіше "розводять" туристів.

