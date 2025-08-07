За оцінками ГУР, було знищено щонайменше 334 російських військових, ще понад 550 зазнали поранень.

Елітна група Головного управління розвідки "Спецпідрозділ Тимура" знову завдала потужного удару по російському тилу, показавши, що ЗСУ можуть діяти будь-де. The Telegraph зібрав цікаву інформацію про цей рейд та про легендарний підрозділ, який його реалізував.

На світанку над Сумщиною український спецпідрозділ здійснив масштабний штурм на ворожі позиції, прорвавшись глибоко в тил армії РФ. Атака стала однією з найрезонансніших за всю війну: за оцінками ГУР, було знищено щонайменше 334 російських військових, ще понад 550 зазнали поранень. Наступ ворога — зупинено.

Операцію виконували кілька бойових груп "Спецпідрозділу Тимура", включаючи підрозділи "Химера", "Ворон", "Стугна", "Сибірський батальйон" та інші. Атака супроводжувалася ударами з повітря, артилерією, дронами та ближнім боєм, у якому українські сили діяли з блискавичною синхронізацією.

"Особливість цього спецпідрозділу — унікальні навички його бійців і досвід сучасної війни", — пояснює Дмитро Жмайло, експерт Українського центру безпеки та співробітництва.

"Спецпідрозділ Тимура" — символ нової української війни

Підрозділ названо на честь його командира, підполковника з позивним "Тимур" — легендарної постаті, яка стала героєм країни після встановлення українського прапора в Криму у 2023 році.

Його воїни мають досвід проведення глибоких диверсійних операцій, у тому числі в морському середовищі — на гідроциклах, човнах, а також у повітрі та під водою. Їхні підрозділи, як-от "Братство", "Спектр 33" та "Ніхто", відомі як фахівці з безпілотників, рейдів і десантів на ворожі об’єкти.

"Спецпідрозділ Тимура" було направлено й за межі України. У 2023 році 100 його бійців опинилися в Судані, де проводили рейди проти повстанців, пов’язаних із групою "Вагнера", та навчали місцевих солдатів сучасній тактиці.

У лютому 2024 року підполковник "Тимур" сказав:

"У нас немає обмежень щодо того, де ми можемо працювати. Де б не були солдати, офіцери чи особи, пов’язані зі спецслужбами Російської Федерації, ми їх знайдемо".

Військовий аналітик Іван Ступак підкреслює:

"Цей підрозділ — один із найефективніших в армії. Вони діють із західною зброєю, із винятковою мотивацією та на межі можливостей".

Операція на Сумщині

Як повідомляв УНІАН, бійці "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України провели спецоперацію на Сумщині – зайшли в тил російських окупантів, зачистили їхні позиції та закріпилися там.

Загальні втрати противника: щонайменше 334 — вбитими, ще понад 550 — пораненими. Також у ГУР показали відео з елементами операції.

