Елітна група Головного управління розвідки "Спецпідрозділ Тимура" знову завдала потужного удару по російському тилу, показавши, що ЗСУ можуть діяти будь-де. The Telegraph зібрав цікаву інформацію про цей рейд та про легендарний підрозділ, який його реалізував.
На світанку над Сумщиною український спецпідрозділ здійснив масштабний штурм на ворожі позиції, прорвавшись глибоко в тил армії РФ. Атака стала однією з найрезонансніших за всю війну: за оцінками ГУР, було знищено щонайменше 334 російських військових, ще понад 550 зазнали поранень. Наступ ворога — зупинено.
Операцію виконували кілька бойових груп "Спецпідрозділу Тимура", включаючи підрозділи "Химера", "Ворон", "Стугна", "Сибірський батальйон" та інші. Атака супроводжувалася ударами з повітря, артилерією, дронами та ближнім боєм, у якому українські сили діяли з блискавичною синхронізацією.
"Особливість цього спецпідрозділу — унікальні навички його бійців і досвід сучасної війни", — пояснює Дмитро Жмайло, експерт Українського центру безпеки та співробітництва.
"Спецпідрозділ Тимура" — символ нової української війни
Підрозділ названо на честь його командира, підполковника з позивним "Тимур" — легендарної постаті, яка стала героєм країни після встановлення українського прапора в Криму у 2023 році.
Його воїни мають досвід проведення глибоких диверсійних операцій, у тому числі в морському середовищі — на гідроциклах, човнах, а також у повітрі та під водою. Їхні підрозділи, як-от "Братство", "Спектр 33" та "Ніхто", відомі як фахівці з безпілотників, рейдів і десантів на ворожі об’єкти.
"Спецпідрозділ Тимура" було направлено й за межі України. У 2023 році 100 його бійців опинилися в Судані, де проводили рейди проти повстанців, пов’язаних із групою "Вагнера", та навчали місцевих солдатів сучасній тактиці.
У лютому 2024 року підполковник "Тимур" сказав:
"У нас немає обмежень щодо того, де ми можемо працювати. Де б не були солдати, офіцери чи особи, пов’язані зі спецслужбами Російської Федерації, ми їх знайдемо".
Військовий аналітик Іван Ступак підкреслює:
"Цей підрозділ — один із найефективніших в армії. Вони діють із західною зброєю, із винятковою мотивацією та на межі можливостей".
Операція на Сумщині
Як повідомляв УНІАН, бійці "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України провели спецоперацію на Сумщині – зайшли в тил російських окупантів, зачистили їхні позиції та закріпилися там.
Загальні втрати противника: щонайменше 334 — вбитими, ще понад 550 — пораненими. Також у ГУР показали відео з елементами операції.