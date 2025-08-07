На боротьбу з вогнем кинули понад 2000 осіб, а рятівні дощі очікуються тільки наступного тижня.

У Франції зафіксовано наймасштабнішу природну пожежу за останні десятиліття. Як повідомляє The Washington Post, загинула одна людина, 13 постраждали, з них 11 - пожежники. Троє вважаються зниклими безвісти.

Вогонь охопив територію на півдні країни, площа якої перевищує розміри Парижа - близько 16 000 гектарів. Як повідомляється, пожежа почалася у вівторок у департаменті Од і продовжує активно поширюватися. Постраждали щонайменше 15 населених пунктів.

Для гасіння задіяно близько 2100 пожежників і 500 одиниць техніки, включно з літаками і вертольотами. Незважаючи на масштабні зусилля, ситуацію ускладнює спека, посуха та відсутність опадів: дощів у регіоні не очікується щонайменше протягом тижня. На щастя, сильних поривів вітру також не прогнозується.

Прем'єр-міністр Франції Франсуа Байру назвав подію "безпрецедентною", пов'язавши її з наслідками глобального потепління.

За даними французьких ЗМІ, загиблою виявилася жінка близько 60 років із села Сен-Лоран-де-ла-Кабреріс, яку охопило полум'я.

Сильна спека і тривала посуха цього літа стали причиною пожеж не тільки у Франції. Шотландія, Іспанія, Греція і Туреччина також борються з лісовими загоряннями на тлі екстремально високих температур.

Міністр внутрішніх справ Франції повідомив, що це - найбільша за площею пожежа в країні з 1949 року. Ведеться евакуація, рятувальні служби працюють цілодобово.

Спека, що накрила Європу наприкінці червня - початку липня 2025 року, могла забрати втричі більше життів через наслідки глобального потепління. Такого висновку дійшли вчені World Weather Attribution.

Аналіз охопив 12 європейських міст. Із приблизно 2300 передбачуваних смертей, пов'язаних зі спекою, близько 1500 вчені безпосередньо пов'язують зі зміною клімату. Без глобального потепління жертв було б близько 770.

Екстремальна спека в містах була на 2-4 °C вищою, ніж могла б бути без потепління. Вчені підкреслюють, що такі хвилі спеки - "тихі вбивці", оскільки більшість смертей відбувається непомітно, вдома або в лікарнях.

Дослідження підтверджує: зміна клімату робить погодні аномалії дедалі небезпечнішими.

