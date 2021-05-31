Батьки дівчинки померли: мама - від раку, батько - від іншої хвороби. З 2017 вона на обліку та під опікою.

Історія про 16-річну дівчинку, яка перейшла мінне поле, щоб потрапити з окупованої Горлівки на підконтрольну Україні територію, отримала продовження.

Як дізналося видання "Лівий берег", дитина тікала з дому через сімейні негаразди, а не через небажання жити під окупацією.

Читайте такожЗбирав інформацію про військових: СБУ затримала бойовика "ДНР" (фото)"Вона взагалі-то заблукала. Але повертатися не хоче через складні стосунки з бабусею. Підлітки, - знизує плечима, мовляв, нічого незвичайного. І про бажання повернутися в Горлівку ми ще почуємо і другу версію", - говорить Наталія, керівник служби у справах дітей.

За інформацією журналістів, з дівчинкою поспілкувалися представники СБУ і переконалися, що вона - не шпигунка бойовиків.

Психологи вважають, що підліток все ж захоче повернутися додому.

"Дитина просто загубилася. Я переймаюся за її майбутнє, тому що вона захоче повернутися додому — і буде там ворогом... Дівчинка просто заблукала", - каже психолог Олена.

Дівчинка спочатку, за її ж словами, просила, щоб її відвезли в окуповану Горлівку, але її не відпустили.

Дівчинка з окупованої Горлівки перейшла мінні поля: що відомо

28 травня повідомлялося, що поліція Донеччини взяла під опіку 16-річну жительку так званої "ДНР", яка нібито втекла з окупованої території, перейшовши мінні поля.

Вона разом з бабусею, яка і є її опікуном, проживає в Горлівці та має паспорт так званої «ДНР».

До встановлення всіх обставин неповнолітня перебуватиме у притулку під наглядом поліцейських та працівників органів опіки дітей.

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Автор: Ольга Робейко