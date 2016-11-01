Міносвіти скасувало позитивний висновок для скандального посібника з "сімейних цінностей"

Відповідний лист МОН уже розіслано обласним департаментам/управлінням освіти та інститутам післядипломної педагогічної освіти, йдеться у заяві на сайті міністерства.

"Програма курсу, всі методичні посібники та робочі зошити, які йдуть разом з нею, будуть відправлені на повторний розгляд комісії", - поінформувала Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич.

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Міністр також зазначила, що оскільки виявлення дискримінаційних норм у навчально-методичній літературі останнім часом набуло масового характеру, потрібно застосовувати системні рішення. Тому в найкоротший термін МОН підготує наказ про підвищення якості відповідної літератури.

"Справа не в тому, у скількох школах викладається цей факультативний курс, адже навіть якщо в одній школі може вивчатися курс с таким дискримінаційним текстом, то це - вже проблема", - впевнена міністр.

Очільниця МОН пообіцяла, що найближчим часом будуть переглянуті всі навчально-методичні посібники, що були надруковані за останні п`ять років – тобто всі ті, що мають на сьогодні грифи міністерства. Крім того, буде створена робоча група для опрацювання нового Положення про надання грифів МОН.

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На жаль, як зазначила Лілія Гриневич, МОН не в змозі перечитати всі підручники та посібники, саме тому існують відповідні комісії, які схвалюють програми та навчально-методичні матеріали до них.

Міністр наголосила, що в обов`язковому порядку буде переглянуто склад усіх комісій, які працюють при Науково-методичній раді з питань освіти. На думку Лілії Гриневич, потрібно підвищити персональну відповідальність експертів та рецензентів, які дають позитивні висновки до навчальних програм, факультативних курсів та навчально-методичної літератури.

Раніше УНІАН повідомляв, що навчальна програма курсу “Сімейні цінності”, яка була схвалена Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти у 2012 році, та матеріали до неї будуть перевірені на предмет науковості та недискримінації.

Також у міністерстві наголосили, що лист МОН № 1/9-562 від 21 жовтня 2016 року “Про впровадження курсу «Сімейні цінності» (у середній школі - УНІАН) був написаний з метою виконання постанови Верховної Ради України “Про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Сімейна політика України - цілі та завдання”. Згідно з постановою, ВР доручило Міністерству освіти і науки “забезпечити впровадження в системі освіти програм формування сімейних цінностей, сформованих на основі національно-культурної спадщини українського суспільства”.