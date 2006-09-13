Мороз обіцяє зберегти ”Массандру”

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ підписав до розгляду проект закону України стосовно Національного виробничого об`єднання «Массандра».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на брифінгу в Лівадії.

За його словами, в даному проекті прописано процес збереження «Массандри».

«Я так вважаю, має бути створений єдиний комплекс всіх виноградних господарств і заводів, які виробляють вина, шампанське та інші винопродукти», - сказав він.

За словами О.МОРОЗА, головне підприємство має бути в держвласності, і все керівництво має бути зосереджене, умовно кажучи, в руках генерального директора, який, скоріш за все, повинен очолювати головне підприємство в цьому виноградному комплексі.

При цьому, за словами О.МОРОЗА, юридичні права повинен мати кожен суб`єкт, який входитиме в це об`єднання.

«Логіка ухвалення цього закону, який я обіцяв працівникам «Массандри» ще під час виборчої кампанії, буде такою, щоб зберегти унікальний комплекс цього підприємства», - завірив голова ВР України.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр аграрної політики Юрій МЕЛЬНИК заявив, що, незважаючи на критику з боку кримської влади, міністерство має намір завершити реорганізацію «Массандри», розпочату екс-міністром Олександром БАРАНІВСЬКИМ. Після реорганізації Ялтинський завод марочних вин, що є головним підприємством «Массандри», стане окремою юридичною особою, і буде призначений новий гендиректор.

Довідка УНІАН. Історія «Массандри» починається з 1894 року. У 1936 році було створено комбінат «Массандра», правонаступником якого стало виробничий-аграрне об`єднання «Массандра». Статус Національного воно одержало в 1999 році.

Сьогодні вина «Массандри» одержали визнання не тільки на внутрішньому, а й на міжнародних ринках. Вина «Массандри» на найпрестижніших світових конкурсах займають перші місця і одержують найвищі нагороди (152 золотих медалі, 47 срібних, 1 бронзова, 7 кубків Гран-прі, 5 кубків Супер Гран-прі).

Основою унікального «массандрівського» виноробства є власна унікальна база. Цінні сорти винограду вирощують 9 радгоспів-заводів, розташованих в трьох адміністративних районах, – міст Ялти, Алушти і Судака.