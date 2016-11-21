Чи брали ви участь в Революції гідності та як саме? – опитування УНІАН
16:33, 21 листопада 2016Суспільство
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3 роки тому, 21 листопада 2013 року, тодішній прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив про припинення європейської інтеграції, до якої так довго йшло українське суспільство.
В Україні відзначають третю річницю початку Євромайдану / Фото УНІАН
Це рішення змусило українців того ж вечора, незважаючи на дощ та холод, вийти на Майдан Незалежності, щоб відстояти свій європейський вибір. З цього почалася Революція гідності, також відома як Євромайдан.
У зв'язку з цим УНІАН вирішив запитати у своїх читачів: "Чи брали ви участь в Революції гідності та як саме?".
Як повідомляв УНІАН, виступаючи на урочистому заході з нагоди Дня гідності та свободи 21 листопада Президент України Петро Порошенко пообіцяв, що незабаром українці відчують ефективність економічних реформ, а підвищення рівня життя вже стоїть на порядку денному.
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