Міністр культури переконує, що його слова про "відсутність генетики" на Донбасі неправильно зрозуміли (відео)

Про це він заявив журналістам у кулуарах Кабміну у середу, передає "Українська правда".

"Це вирвано з контексту програми. Я говорив про те, що треба збільшити увагу культурного діалогу й обміну в східних областях, оскільки тривалий час було перекручування чи недофінансування тих чи інших проектів. Саме в цьому руслі я хотів зауважити", – сказав Нищук.

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"Довгий час історичні і культурні проекти недофінансовувалися в цьому руслі я казав, що формується момент духу. А всіх зачепило слово "генетика". Якщо воно когось зачепило, я щиро вибачаюся. Насправді я не мав жодних бажань образити. Я говорив тільки про те, що зараз треба збільшити увагу до культурного діалогу і обміну", – наголосив міністр.

Як повідомляв УНІАН, міністр культури Євген Нищук під час ефіру на "Свободі Слова" на телеканалі ICTV заявив, що на сході України "немає ніякої генетики", оскільки до цих міст владою СРСР були свідомо заселені люди.

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