Президент доручив уряду на належному рівні вшанувати жертв Голодомору у 2017 і 2018 роках

Про це йдеться в указі «Про заходи у зв’язку з 85-ми роковинами Голодомору 1932-1933 років в Україні - геноциду Українського народу», оприлюдненому на сайті глави держави.

Зазначається, що документ підписано з метою вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні, забезпечення належної організації та проведення у 2017 і 2018 роках заходів у зв’язку з 85-ми роковинами цієї трагедії, донесення до світової спільноти інформації про Голодомор 1932-1933 років в Україні, а також сприяння дальшому дослідженню проблем голодоморів першої половини XX століття в Україні та їх наслідків

Згідно з указом, президент доручив Кабміну утворити у місячний строк Організаційний комітет із підготовки і проведення заходів у зв’язку з 85-ми роковинами Голодомору 1932-1933 років в Україні; розробити на основі пропозицій Оргкомітету, затвердити у тримісячний строк і забезпечити виконання плану заходів на 2017-2018 роки у зв’язку із 85-ми роковинами Голодомору.

У плані заходів, серед іншого, має бути передбачено проведення у Києві Міжнародного форуму, приуроченого до 85-х роковин Голодомору 1932-1933 років; забезпечення із залученням Національної академії наук України дальшого дослідження проблем голодоморів першої половини XX століття в Україні; інформування суспільства про події, пов’язані з Голодомором; оновлення тематичних виставок.

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Також уряд має вирішити питання щодо розвитку Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" і щодо спорудження у Києві пам’ятника визначному досліднику голодоморів в Україні Джеймсу Мейсу.

Міністерству закордонних справ України президент доручив продовжувати роботу щодо визнання світовою спільнотою - іноземними державами та міжнародними організаціями Голодомору 1932-1933 років в Україні геноцидом Українського народу; вжити разом із Міністерством культури України та Українським інститутом національної пам’яті в установленому порядку заходів щодо організації тематичних виставок у приміщеннях парламентів та урядових установ іноземних держав, міжнародних організацій, здійснення інформаційно-роз’яснювальної роботи з метою поширення інформації про злочин геноциду, вчинений тоталітарним комуністичним режимом у 1932-1933 роках проти українського народу.

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Обласним, Київській міській державним адміністраціям президент доручив розробити, затвердити та забезпечити виконання регіональних планів заходів у зв’язку із 85-ми роковинами Голодомору 1932-1933 років; упорядкувати місця поховань, пам’ятників, пам’ятних знаків жертвам трагедії.

Державний комітет телебачення і радіомовлення України має забезпечити показ тематичних фільмів, організацію теле- і радіопередач, широке висвітлення заходів у зв’язку з 85-ми роковинами Голодомору 1932-1933 років в Україні.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.